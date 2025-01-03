Россиянам перечислили симптомы доминирующего в этом году варианта гриппа

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов, предупредил о симптомах, характерных для доминирующего в этом году в России штамма гриппа – вируса А(H1N1)pdm09. Об этом сообщает РИА Новости.

В отличие от предыдущего сезона, когда этот штамм встречался редко, сейчас он является преобладающим. По словам Чуланова, помимо стандартных симптомов гриппа (кашель, боль в горле, слабость, озноб и лихорадка), A(H1N1)pdm09 может вызывать тяжелые осложнения, проявляющиеся в виде высокой температуры, одышки, болей в грудной клетке, цианоза (синюшности) губ, примесей крови в мокроте, рвоты и диареи, а также головокружения.

Профессор Чуланов обратил внимание на то, что наиболее уязвимы перед тяжелым течением гриппа и его осложнениями лица из групп риска: дети до двух лет, люди старше 60 лет, беременные женщины, а также пациенты с хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек, и лица с иммунодефицитом.

До этого в Роспотребнадзоре заявили, что вирус гриппа часто передается при кашле и чихании, а в случае развития осложнений может приводить к пневмонии. В ведомстве подчеркнули, что самый эффективный способ профилактики — вакцинация. Однако также стоит избегать контактов с больными гриппом и массовых скоплений людей, мыть руки с мылом, регулярно проветривать помещение и пользоваться масками.

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