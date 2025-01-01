Россиян предупредили об опасности доминирующего в стране штамма гриппа

В России зафиксирован характерный для зимы рост острых респираторных вирусных инфекций, сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.

«В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус гриппа А(H1N1)2009. Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Там напомнили, что вирус гриппа часто передается при кашле и чихании, а в случае развития осложнений может приводить к пневмонии. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что самый эффективный способ профилактики — вакцинация. Однако также стоит избегать контактов с больными гриппом и массовых скоплений людей, мыть руки с мылом, регулярно проветривать помещение и пользоваться масками.

28 декабря в Санкт-Петербурге продлили до конца 2025 года действие антикоронавирусных ограничений.

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