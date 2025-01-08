Российский студент спас двоих детей из горящего дома

В Воронежской области студент пожарного отделения спас из горящего дома двоих маленьких детей. Об этом сообщает vrn.mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел в конце 2024 года в Россошанском районе. Молодой человек, проживающий вместе с отцом, заметил, что соседний дом загорелся. Он услышал крики соседки и бросился на помощь.

Студент спас двоих детей, находившихся в доме, а затем стал оказывать помощь в тушении пожара, заливая огонь водой и используя мокрую ткань для защиты от дыма. Когда на место прибыли сотрудники экстренных служб, они вскрыли крышу и полностью ликвидировали горение.

В результате случившегося благодаря умелым и профессиональным действиям студента никто не пострадал. В училище, где он учится, особо отметили его смелость и оперативность.

Ранее прохожий спас провалившуюся под лед трехлетнюю девочку в Нижнем Новгороде.