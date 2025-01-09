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Турист отошел сделать фото и заблудился в горах на две недели

В Австралии турист две недели выживал в глуши, потерявшись из-за фотографии
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NSW Police

В Австралии посетитель национального парка Косцюшко в штате Новый Южный Уэльс 13 дней блуждал по горам после того, как на несколько минут оставил группу друзей ради красивой фотографии. Об этом сообщает CNN.

По данным информационного агентства, 23-летний походник Хади Назари заблудился 26 декабря, когда вместе с друзьями осваивал одну из троп природной территории. Мужчина отделился от группы, чтобы сделать снимок, и после этого пропал. Его спутники сразу сообщили об инциденте в экстренные службы.

Почти две недели мужчину искали около 300 спасателей и добровольцев, пока 8 января дезориентированного туриста не нашла другая группа походников в десяти километрах от ареала, где были сосредоточены поиски.

Его вертолетом эвакуировали в больницу, где пострадавшего осмотрели врачи.

Мужчина отметил, что «буквально заблудился в кустах». Он две недели выживал в глуши и за все время съел два батончика мюсли, которые нашел в заброшенной хижине. Сейчас с туристом все в порядке, он восстанавливается после случившегося.

Ранее бродячая собака спасла туриста, который заблудился в горах из-за тумана.

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