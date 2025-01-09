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Юрист объяснил, будут ли россиян наказывать за обман мошенников

Адвокат Краснов: выманивание денег у мошенников россиянам ничем не грозит
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Если россиянин выманивает деньги у мошенников, предлагающих ему нарушить закон, то наказание ему за это не грозит. Но лучше вовремя обратиться в полицию, чтобы злоумышленников оперативно поймали, отметил заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов. Так он в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал ситуацию с жителем Камчатки, который выманил у мошенников 70 тыс. рублей.

Напомним, с безработным россиянином связались мошенники и пообещали ему 200 тысяч рублей за поджог полицейского автомобиля. Мужчина, сделав вид, что согласился, смог дважды выманить у них аванс общей суммой 70 тыс. рублей. Юрист подчеркнул, что предприимчивый житель Камчатки поступил верно, отказавшись совершить преступление, за которое предусмотрено 20 лет лишения свободы.

«Но в таких случаях лучше сразу обращаться в органы полиции или ФСБ, чтобы тех людей, которые подговаривают людей к совершению таких террористических актов, задержали, а их преступный план был сорван», — добавил Краснов.

Что касается обмана мошенников, то это допустимо, если нужно для оперативной работы и изобличения преступных замыслов, объяснил эксперт. По его словам, иногда бывает опасно сразу отказываться от общения с мошенниками, так как они могут причинить ему вред, опасаясь огласки. По этой причине нужно сразу писать заявление, подчеркнул Краснов.

Возвращать взятые у мошенников деньги якобы в виде «аванса» не придется, так как речь идет об отказе совершить преступление, а это юридически значимо. К уголовной ответственности мужчину не привлекут, а мошенники в случае задержания могут формально потребовать возврата денег. Однако, удовлетворение такого требования маловероятно, заключил адвокат.

Ранее россиян предупредили о необычной мошеннической схеме.

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