Россиянин дважды переиграл мошенников, выманил у них деньги и потратил все на алкоголь

На Камчатке мужчина дважды обманул мошенников и выманил у них деньги

Житель Камчатки переиграл телефонных мошенников, заставив их дважды перевести ему деньги. Об этом сообщается в Telegram-канале DPS VL.

С безработным жителем Камчатки связались неизвестные, которые предложили мужчине совершить поджог полицейского автомобиля и пообещали ему 200 тысяч рублей.

Россиянин сделал вид, что согласился и попросил у аферистов предоплату в сумме 50 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина потратил их на алкоголь и потребовал еще 20 тысяч. Когда злоумышленники перевели второй аванс, мужчина снова закупился спиртным и перестал отвечать на звонки преступников.

До этого сообщалось, что в Якутии 11-летний мальчик уберег родителей от огромных долгов перед банком, связавшись с полицией. Мальчик поделился, что отец и мать чем-то встревожены, периодически спорят, а также переводят кому-то большие суммы. Выехавший по вызову участковый выяснил, что с 44-летним мужчиной связались неизвестные. В беседе с участковым ребенок рассказал, что много раз слышал о подобных схемах обмана и попытался донести информацию до матери и отца.

Ранее россиянка решила заработать на криптобирже и отдала мошенникам миллион рублей.