Россиян предупредили о необычной мошеннической схеме

Мошенники начали массово обманывать пожилых людей в России с помощью услуг по настройке телевизионных приставок. Об этом заявил RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Он предупредил, что подобная схема стала популярна среди мошенников в новогодние каникулы. В основном их жертвами оказываются пожилые люди, которые более доверчивы и не владеют достаточной юридической базой.

Мошенники выдают себя за специалистов по ремонту и настройке оборудования и договариваются оказать услуги за определенную сумму. Однако на деле они требуют больше, якобы находя причины и дополнительные работы. После получения денег злоумышленники покидают место. Иногда в ход идут сложные схемы, например, заранее подготовленные документы и акты выполненных работ — это создает у пенсионеров впечатление, что все легально и законно.

Депутат подчеркнул, что с такими преступлениями сложнее бороться из-за того, что мошенники часто действуют в рамках закона. Например, они могут быть зарегистрированы как самозанятые, предоставлять документы о выполнении услуг и даже платить налоги. Полицейские обычно лишь могут рекомендовать пострадавшим обращаться в суд, но процесс восстановления справедливости часто оказывается длительным и требует еще больших затрат, признал Гаврилов.

Для предотвращения подобных ситуаций парламентарий посоветовал пенсионерам быть более внимательными. Он посоветовал не впускать в дом незнакомцев, даже если те утверждают, что представляют известные компании. Также нужно проверять документы и напрямую связываться с организацией, от имени которой выступают «специалисты», посоветовал Гаврилов.

Ранее в МВД рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв.