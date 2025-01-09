В Ярославской области мужчина проломил череп соседу топором

В Ярославской области мужчина напал на соседа с топором, проломил ему голову. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным источника канала, местный житель набросился с топором на 41-летнего соседа. Причины агрессии нападавшего остаются неизвестными.
«Пострадавшего госпитализировали с травмой головы и переломом черепа», – уточнил инсайдер.
Информации о задержании злоумышленника пока не поступало. Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь человека. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
В начале декабря в Петербурге сын ударил топором отца и выпал с 19-го этажа. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Известно, что выпавший из окна мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Ранее владеющий джиу-джитсу священник отбился от грабителя с топором.