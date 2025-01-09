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В Ярославской области мужчина проломил череп соседу топором

РЕН ТВ: житель Ярославской области напал с топором на соседа
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Depositphotos

В Ярославской области мужчина напал на соседа с топором, проломил ему голову. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника канала, местный житель набросился с топором на 41-летнего соседа. Причины агрессии нападавшего остаются неизвестными.

«Пострадавшего госпитализировали с травмой головы и переломом черепа», – уточнил инсайдер.

Информации о задержании злоумышленника пока не поступало. Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь человека. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В начале декабря в Петербурге сын ударил топором отца и выпал с 19-го этажа. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Известно, что выпавший из окна мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее владеющий джиу-джитсу священник отбился от грабителя с топором.

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