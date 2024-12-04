В США владеющий джиу-джитсу священник отбился от грабителя с топором, пишет NBC News.

Пастор Ник Невес из Калифорнии, владеющий бразильским джиу-джитсу, стал неожиданным препятствием для грабителя с топором, который ворвался в церковь в День благодарения. Священник рассказал, что рано утром получил уведомление на телефон, что в помещении сработала сигнализация, и отправился на место проверить обстановку.

Там он и встретил преступника. Тот напал на Ника, но мужчина дал отпор злоумышленнику. Невес обезвредил нападавшего и удерживал его до прибытия сотрудников полиции.

«Мне нравится поддерживать себя в форме, я изучал джиу-джитсу и кикбоксинг, и у меня есть опыт в смешанных боевых искусствах», — прокомментировал он.

Полицейские выразили благодарность пастору за то, что он остался невредимым и удерживал преступника до их прибытия.

Ранее в США отстранили священника, разрешившего поп-певице снять клип в церкви.