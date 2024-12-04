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Владеющий джиу-джитсу священник отбился от грабителя с топором

NBC News: в США пастор, владеющий джиу-джитсу, обезвредил грабителя с топором

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Antioch Police Department/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США владеющий джиу-джитсу священник отбился от грабителя с топором, пишет NBC News.

Пастор Ник Невес из Калифорнии, владеющий бразильским джиу-джитсу, стал неожиданным препятствием для грабителя с топором, который ворвался в церковь в День благодарения. Священник рассказал, что рано утром получил уведомление на телефон, что в помещении сработала сигнализация, и отправился на место проверить обстановку.

Там он и встретил преступника. Тот напал на Ника, но мужчина дал отпор злоумышленнику. Невес обезвредил нападавшего и удерживал его до прибытия сотрудников полиции.

«Мне нравится поддерживать себя в форме, я изучал джиу-джитсу и кикбоксинг, и у меня есть опыт в смешанных боевых искусствах», — прокомментировал он.

Полицейские выразили благодарность пастору за то, что он остался невредимым и удерживал преступника до их прибытия.

Ранее в США отстранили священника, разрешившего поп-певице снять клип в церкви.

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