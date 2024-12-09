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В Петербурге сын ударил топором отца и выпал с 19-го этажа

«78.ru»: в Петербурге сын напал с топом на отца и выпал из окна 19-го этажа

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Depositphotos

На севере Петербурга устанавливаются обстоятельства семейного конфликта между отцом и 27-летним сыном. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в Парголово, в многоэтажке по улице Михаила Дудина. Местная жительница пригласила в гости бывшего мужа и 27-летнего сына отпраздновать новоселье. Во время застолья хозяйка дома вышла на лестничную площадку, спустя несколько минут из квартиры выбежал ее бывший супруг с окровавленной головой.

В одной из комнат петербурженка застала сына с топором. Он схватил зеркало и говорил странные слова о чипе, якобы вживленном в его подбородок. Мать попыталась успокоить сына, но он вырвался и убежал. Позднее мужчину нашли под окнами высотки, молодой человек выпал из окна 19-го этажа, спасти его не удалось.

По предварительной информации, петербуржец напал на отца с топором и ударил его по затылку, пострадавшему оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Известно, что выпавший из окна мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее в Тюменской области подросток напал с топором на отца и получил 6 лет колонии.

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