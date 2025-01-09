На Кубани полиция проверяет семью, в которой мальчику оторвало пальцы петардой

В Сочи полиция начала проверку после инцидента с пиротехникой, в котором пострадал восьмилетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел 6 января, когда ребенок находился дома один, его мать была на работе. Мальчик играл с петардой, когда из-за его неумелых действий она воспламенилась и взорвалась прямо у него в руках.

«Несовершеннолетний поступил в больницу с пиротехнической травмой, контузией левого глаза, ссадинами лица и раной левой кисти», — рассказали полицейские.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

До этого в Башкирии 11-летняя девочка едва не лишилась глаза из-за петарды. Инцидент произошел в городе Нефтекамске. Девочку ударило в глаз фрагментами взорвавшейся пиротехники. Ее зрение спасали врачи Республиканской детской больницы.

Ранее в Удмуртии 12-летний ребенок получил ожоги глаз и лица во время запуска петард.