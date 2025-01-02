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Ребенок получил ожоги глаз и лица во время запуска петард в российском регионе

В Удмуртии ребенок получил ожоги глаз и лица во время запуска петард
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Depositphotos

В Удмуртии 12-летний мальчик получил травмы во время использования пиротехнических изделий. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел на центральной площади в городе Можге. Дети запускали петарды, и один из мальчиков получил травмы.

В результате ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали у него ожоги лица и глаз. Более подробной информации о его состоянии не поступало.

В МЧС РФ напомнили, что продажа бенгальских огней, петард и хлопушек разрешена с 16 лет, а фейерверков и салютов — с 18 лет. Запуск пиротехники необходимо осуществлять по всем правилам в разрешенных и оборудованных для этого местах, а доверять его детям нельзя.

До этого в Приморье подросток взорвал петарду на школьной дискотеке. В результате взрыва повреждения получил стеклопакет.

Ранее травмированному при взрыве петарды в ТЦ в Нижнем Новгороде подростку сделали операцию.

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