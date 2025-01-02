«АиФ»: в Башкирии девочка чуть не лишилась глаза из-за петарды

В Башкирии 11-летняя девочка чуть не лишилась глаза из-за пиротехники. Об этом сообщает ufa.aif.ru.

По информации издания, инцидент произошел в городе Нефтекамске. Девочку ударило в глаз фрагментами взорвавшейся петарды. Ребенку оказали первую помощь в Республиканской детской больнице, а затем направили в НИИ глазных болезней в Уфе.

Медики провели ей операцию. Специалистам удалось сохранить девочке глаз. Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое. Зрение малолетней на данный момент невозможно оценить в связи с отеком тканей.

До этого 12-летний ребенок получил ожоги глаз и лица во время запуска петард в российском регионе. Мальчика госпитализировали.

Ранее в Приморье подросток взорвал петарду на школьной дискотеке.