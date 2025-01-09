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Жители Приднестровья начали гибнуть из-за отсутствия отопления

Глава МИД Приднестровья Игнатьев заявил о гибели пытавшихся согреться жителей
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Артем Кулекин/РИА Новости

Приднестровье зафиксировали случаи гибели людей, которые пытаются согреться дома на фоне энергетического кризиса. Об этом рассказал глава МИД республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24».

«За последние дни в связи с гуманитарным кризисом, энергетическим кризисом у нас довольно значительная негативная ситуация с летальными исходами», — сказал он.

Игнатьев пояснил, что жители Приднестровья стали топить печи и оставлять их на ночь. Они отравились во сне угарным газом.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года.

После того, как поставки газа прекратились, Молдавская ГРЭС в Приднестровье перешла на уголь и перестала поставлять энергию в Молдавию. Тем временем, в самом Приднестровье пропало отопление, поскольку его обеспечивали за счет поставок газа. Местным жителям приходится бороться с январским холодом своими собственными силами.

Ранее в МИД Приденстровья прокомментировали обеспечение российских миротворцев на фоне кризиса.

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