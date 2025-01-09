В МИД Приднестровья прокомментировали обеспечение российских миротворцев на фоне кризиса

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российские миротворцы обеспечиваются должным образом на фоне энергетического кризиса.

Он также уточнил, что из республики не наблюдается большого оттока населения в сложившейся ситуации.

«Люди ищут возможности для сохранения нормальных условий жизни, но мы не наблюдаем большого оттока населения. Значительная часть граждан переезжает к знакомым и друзьям», — отметил Игнатьев.

Он добавил, что в ПМР есть город Днестровск, где функционирует энергогенерирующая станция. Многие жители ПМР переезжают туда.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в разговоре со своей молдавской коллегой Майей Санду выразил готовность помочь Кишиневу углем в ситуации с энергокризисом в Приднестровье. Он назвал происходящее в Приднестровье «очевидной попыткой России манипулировать энергетическими ресурсами».

Ранее в Приднестровье заявили, что запасов газа хватит только на 24 дня.