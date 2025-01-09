Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Счет шел на минуты»: новосибирские врачи спасли пациента с ранением сердца

В Новосибирской области врачи спасли мужчину с ножевым ранением сердца
close
Freepik

В Новосибирской области мужчина попал в медицинское учреждение с ранением сердца и выжил. Об этом сообщает Минздрав региона.

Пациента госпитализировали в Искитимскую больницу в крайне тяжелом состоянии. К этому моменту у мужчины не определялось артериальное давление, и «счет шел на минуты», поэтому специалисты быстро оказали человеку экстренную помощь. Хирурги провели операцию, после которой удалось спасти мужчину.

«Пациенты с колото-резаными ранениями в Искитимской больнице не редкость. Но ножевое в область сердца – неординарный случай», – поделился врач, который проводил манипуляцию.

Операция завершилась успешно. В каком состоянии сейчас находится пациент, не сообщается. Обстоятельства, в которых мужчина получил травму, не уточняются.

До этого врачи Ставрополья спасли женщину, которая случайно вонзила нож себе в висок. Лезвие скользнуло по костной поверхности и оказалось в мягких тканях за скуловой костью.

Ранее россиянка поссорилась с сожителем и вонзила нож ему в сердце.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами