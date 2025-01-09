«Счет шел на минуты»: новосибирские врачи спасли пациента с ранением сердца

В Новосибирской области мужчина попал в медицинское учреждение с ранением сердца и выжил. Об этом сообщает Минздрав региона.

Пациента госпитализировали в Искитимскую больницу в крайне тяжелом состоянии. К этому моменту у мужчины не определялось артериальное давление, и «счет шел на минуты», поэтому специалисты быстро оказали человеку экстренную помощь. Хирурги провели операцию, после которой удалось спасти мужчину.

«Пациенты с колото-резаными ранениями в Искитимской больнице не редкость. Но ножевое в область сердца – неординарный случай», – поделился врач, который проводил манипуляцию.

Операция завершилась успешно. В каком состоянии сейчас находится пациент, не сообщается. Обстоятельства, в которых мужчина получил травму, не уточняются.

До этого врачи Ставрополья спасли женщину, которая случайно вонзила нож себе в висок. Лезвие скользнуло по костной поверхности и оказалось в мягких тканях за скуловой костью.

Ранее россиянка поссорилась с сожителем и вонзила нож ему в сердце.