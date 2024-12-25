Россиянка случайно вонзила себе в висок нож во время ссоры

В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Ставрополя спасли пациентку, которая случайно вонзила нож себе в висок. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Жительница Ставрополя во время ссоры случайно нанесла себе ранение кухонным ножом, лезвие, соскользнув по костной поверхности, вонзилось в мягкие ткани за скуловой костью. Благодаря слаженной работе врачей пострадавшую удалось спасти.

Похожий случай произошел 19 декабря, в БСМП был доставлен мужчина с ножом во лбу. Травму мужчина получил во время бытовой ссоры. Нож в лобную долю мужчины вонзил 17-летний юноша. Он нанес удар, который мог иметь фатальные последствия.

До этого сообщалось, что в Таиланде четырехлетний мальчик нанес серьезную травму девятилетней сестре, мальчик ударил ее ножницами во дворе дома, решив повторить сцену из мультфильма. Одно из лезвий воткнулось в голову девочки, на помощь ей пришел дедушка, который находился в доме, пенсионер не смог самостоятельно вытащить ножницы из головы внучки. Пострадавшую госпитализировали, врачи установили, что ножницы погрузились в череп на два с половиной сантиметра и едва не задели нерв.

Ранее в Ингушетии первоклассник ударил старшую сестру ножом в сердце.