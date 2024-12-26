Россиянка поссорилась с сожителем и вонзила нож ему в сердце

Жительница Красноярска получила 9 лет колонии за нападение с ножом на своего сожителя. Об этом сообщает краевая прокуратура.

По данным следствия, 41-летняя женщина проживала вместе со своим возлюбленным в общежитии по улице Северо-Енисейская. Соседи неоднократно жаловались на шумную пару, которая устраивала ссоры в пьяном виде.

В один из дней мужчина и женщина снова поссорились, в ходе потасовки обвиняемая вонзила нож в сердце сожителя. Соседи обратились в экстренные службы и пытались оказать раненому первую помощь, прибывшие медики спасти пострадавшего не смогли.

В отношении нападавшей было возбуждено но уголовное дело, а ходе расследования женщина рассказала, что пыталась защититься от мужчины. Приговором суда ей назначено наказание в виде девяти лет заключения с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Нижнем Тагиле мужчина изрезал сожительницу на глазах у детей. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле в ночь на 19 декабря. Соседи услышали крики и нашли в квартире изрезанную 24-летнюю женщину, спасти ее не удалось. Подозреваемого задержали, на месте происшествия работают сотрудники следственного комитета. Известно, что нападение произошло на глазах четверых детей женщины. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянка пыталась защитить от полиции партнера, ударившего ее ножом в грудь.