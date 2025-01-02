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К началу 2030-х годов метеорологи смогут давать надежный прогноз погоды на 9 дней

Вильфанд: метеорологи смогут давать в 2030-х годах прогноз погоды на 9 дней
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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

К началу 2030-х годов метеорологи смогут давать надежный прогноз погоды на девять дней. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам ученого, к началу следующего десятилетия дальность прогноза может увеличиться с семи до девяти дней. Этому будет способствовать увеличение количества спутников, развитие нейросетей и модернизация компьютеров для обработки растущего массива данных.

12 ноября сообщалось, что американские ученые из Университета Северной Каролины и Лос-Аламосской национальной лаборатории использовали технологии искусственного интеллекта (ИИ) для совершенствования прогнозов об активности электронов в радиационном поясе Земли.

12 октября сообщалось, что американские ученые из Университета Колорадо в Боулдере открыли существование высокоэнергетических электронов на низкой околоземной орбите. Эти частицы способны повреждать спутники и вызывать рак у космонавтов.

Ранее ученые открыли новый феномен, переносящий энергию гроз в радиационные пояса Земли.

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