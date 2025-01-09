Названы правила детокса после новогодних праздников

После новогодних праздников восстановить рацион помогут четыре правила: добавить в питание больше овощей и кисломолочные продукты, пить больше воды и уменьшить количество красного мяса, рассказала «Газете.Ru» диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«Садиться на строгую диету после новогодних праздников не стоит — так есть риск, что вы сорветесь и наберете лишний вес. Самое лучшее, что сейчас вы можете сделать, это придерживаться четырех правил. Во-первых, важно добавить в рацион больше овощей. Желательно не менее 500 г в сутки. Так вы поможете кишечнику лучше работать. Во-вторых, пить больше обычной воды. Желательно 1,5-2 литра. Вы можете ориентироваться на цвет мочи. Если он насыщенного желтого цвета, то воды вы пьете недостаточно», – рассказала врач.

В-третьих, нужно заменить красное мясо на белое или на рыбу, а также добавить растительные источники белка. Необходимо ограничить переработанные продукты (колбасы, сосиски). Это все поможет снизить калорийность рациона.

«В-четвертых, стоит добавить в рацион кисломолочные продукты, ферментированные (квашеная капуста, йогурт), цельное зерно. Ваша микрофлора скажет вам спасибо. Можно устраивать несколько лёгких перекусов в течение дня, чтобы не испытывать сильного чувства голода и контролировать размер порции во время основных приемов пищи. При правильном составлении рациона и дефиците калорий можно есть в любое время и при этом терять вес», – отметила врач.

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