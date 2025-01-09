Стало известно о состоянии пострадавшего при тушении пожара в Энгельсе сотрудника МЧС

Пострадавший при тушении пожара в Энгельсе пожарный проходит лечение в Саратове

Сотрудник МЧС, пострадавший в ходе тушения пожара на предприятии в Энгельсе, которое загорелось после атаки украинских беспилотников, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на министерство здравоохранения Саратовской области.

«Состояние сотрудника пожарной службы МЧС, пострадавшего при тушении промышленного предприятия в городе Энгельс Саратовской области, стабильно тяжелое», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что он проходит лечение в Саратове.

В ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов. Обломки одного из дронов упали на территорию промышленного предприятия в Энгельсе, произошел пожар на промышленном предприятии, сообщил губернатор Роман Бусаргин. На месте ЧП развернули оперативный штаб, экстренные службы устраняют последствия.

Местные жители насчитали не менее 25 взрывов в Энгельсе. В городе работали системы ПВО, а на улицах звучали сирены. Что известно о ночном ударе Вооруженных сил Украины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы имена сотрудников МЧС, которых не стало при тушении пожара в Энгельсе.