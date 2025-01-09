Врач рассказал, как быстрее войти в режим после новогодних праздников

Активный отдых, например, прогулки на свежем воздухе, помогут быстрее войти в режим после новогодних праздников. Об этом kp.ru рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, наладить сон можно примерно за три дня. Если человек испытывает трудности с засыпанием, можно принять на ночь теплую ванну с натуральными ароматическими маслами.

Эксперт также советует наладить питание — стараться не есть позже 19:00, есть меньше «тяжелой» пищи (мяса и жирных продуктов). Перед возвращением к привычному режиму питания можно устроить себе легкий разгрузочный день, заключил Лебедев.

Эксперт рынка НТИ «Хелснет», директор Центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина до этого говорила, что первый рабочий день после новогодних праздников важно начинать с обмена впечатлениями в беседе с коллегами. Это позволит создать дружелюбную атмосферу, влиться в команду, объяснила она.

Ранее россиянам рассказали, каких вирусов стоит остерегаться после новогодних каникул.