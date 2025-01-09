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На Кубани эксперты решают, как очистить песок от мазута для его возвращения на пляжи

На Кубани изучают возможность возврата на пляжи песка после очистки от мазута
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Официальный телеграм-канал Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Эксперты прорабатывают возможность очистки от мазута песка, собранного на пляжах Краснодарского края после крушения танкеров, с целью его дальнейшего возврата на побережье. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Прорабатывается возможность провести процедуру так, чтобы экологически безопасный и очищенный песок вернуть на берег», — говорится в сообщении.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, общий объем вылившегося из танкеров мазута достигает почти 3,8 тыс. тонн. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии Крыма и Краснодарского края, там введен режим чрезвычайной ситуации.

5 января оперштаб Краснодарского края сообщил, что почти пять тысяч птиц, пострадавших из-за мазута, спасли в Анапе и Темрюкском районе.

Ранее сообщалось, что Кубань столкнулась с новой проблемой из-за разлива мазута.

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