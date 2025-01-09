На Кубани эксперты решают, как очистить песок от мазута для его возвращения на пляжи

На Кубани изучают возможность возврата на пляжи песка после очистки от мазута

Эксперты прорабатывают возможность очистки от мазута песка, собранного на пляжах Краснодарского края после крушения танкеров, с целью его дальнейшего возврата на побережье. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Прорабатывается возможность провести процедуру так, чтобы экологически безопасный и очищенный песок вернуть на берег», — говорится в сообщении.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, общий объем вылившегося из танкеров мазута достигает почти 3,8 тыс. тонн. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии Крыма и Краснодарского края, там введен режим чрезвычайной ситуации.

5 января оперштаб Краснодарского края сообщил, что почти пять тысяч птиц, пострадавших из-за мазута, спасли в Анапе и Темрюкском районе.

Ранее сообщалось, что Кубань столкнулась с новой проблемой из-за разлива мазута.