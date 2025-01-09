«Буквально снял себе скальп»: ребенок получил травму головы после катания на ватрушке

В Самарской области ребенок попал в больницу после катания на ледяной горке. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на новогодних каникулах. Ребенок спускался по льду на ватрушке, но в какой-то момент не справился с управлением и упал, получив тяжелую травму головы.

«Мальчик буквально снял себе скальп», – поделился собеседник издания.

О состоянии ребенка и других деталях не сообщается. Предположительно, причиной серьезных последствий стал лед, который образовался на снегу из-за низкой температуры.

До этого в Петербурге во время катания на ватрушке мальчик получил перелом затылочной части черепной кости. Ребенка поместили в реанимацию и спустя некоторое время перевели в палату интенсивной терапии, пациент находится под наблюдением врачей.

Как рассказала мать пострадавшего, на горке постоянно катаются дети.

Ранее в Иркутской области машина сбила скатившуюся с ледяной горки девочку.