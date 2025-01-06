Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Десятилетний мальчик попал в реанимацию после катания на ватрушке в Петербурге

78.ru: в Петербурге ребенок попал в реанимацию после катания на ватрушке
close
Shutterstock/Petr Smagin

В Петербурге десятилетний мальчик попал в реанимацию после неудачного катания на ватрушке. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 5 января на Еленинской улице в городе Ломоносове. Мальчик катался на ватрушке, врезался в дерево и сильно ударился головой.

В результате пострадавшего доставили в медицинское учреждение и отправили в реанимацию. Врачи 6 января перевели его в палату интенсивной терапии и оставили под наблюдением. У ребенка диагностировали перелом затылочной части черепной кости.

Мать мальчика рассказала, что на склоне между стелой и домом культуры, где пострадал ее сын, регулярно катаются дети. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее россиянка сломала семь ребер, врезавшись на тюбинге в дерево.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами