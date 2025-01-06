Десятилетний мальчик попал в реанимацию после катания на ватрушке в Петербурге

78.ru: в Петербурге ребенок попал в реанимацию после катания на ватрушке

В Петербурге десятилетний мальчик попал в реанимацию после неудачного катания на ватрушке. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 5 января на Еленинской улице в городе Ломоносове. Мальчик катался на ватрушке, врезался в дерево и сильно ударился головой.

В результате пострадавшего доставили в медицинское учреждение и отправили в реанимацию. Врачи 6 января перевели его в палату интенсивной терапии и оставили под наблюдением. У ребенка диагностировали перелом затылочной части черепной кости.

Мать мальчика рассказала, что на склоне между стелой и домом культуры, где пострадал ее сын, регулярно катаются дети. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

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