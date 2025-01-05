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В Иркутской области девочка скатилась с горки под колеса машины, ребенка не спасли

В Иркутской области машина сбила скатившуюся с ледяной горки девочку
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Телеграм-канал «Следком38»

Семилетняя девочка из Иркутской области попала в больницу после катания на горке. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Урик. Горка не была оборудована должным образом и выходила на проезжую часть. Скатившись по льду, ребенок вылетел на дорогу и там столкнулся с проезжавшим мимо автомобилем.

После аварии пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами. Врачи оказали ей всю необходимую помощь, но спасти не смогли. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«В настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия», – сообщается в публикации.

По данным прокуратуры, за рулем машины находился 35-летний местный житель. На данный момент сотрудники ведомства проводят мероприятия, которые помогут выяснить, соблюдались ли требования закона о благоустройстве и защите прав детей.

В прокуратуре также контролируют ход расследования уголовного дела.

Ранее в Красноярске подросток влетел на тюбинге в камень, катаясь с горки.

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