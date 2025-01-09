В России призвали установить лимиты ежемесячных платежей по алиментам

В России нужно установить лимиты ежемесячных платежей по алиментам, так как это поможет в борьбе с неплательщиками. В каждом регионе сумма должна быть своя, а соответствующие изменения следует отразить в законодательстве, считает управляющий партнер юридического бюро Дмитрий Кваша.

«Нельзя установить алименты в размере пяти тысяч, что можно купить за эти деньги ребенку, как его можно прокормить, как его содержать? Надо установить некий лимит, допустим, для регионов он будет свой», — заявил юрист в беседе с 360.ru.

При зарплате, превышающей сумму лимита, родитель обязан будет выплачивать ее в полном размере. Если он получает меньше и уклоняется от платежей, то с него следует требовать 20 тыс. рублей и «ни копейкой меньше», убежден Кваша. При проблемах родитель должен искать дополнительную работу, чтобы обеспечить своему ребенку нормальное существование, заключил он.

Напомним, глава Минюста РФ Константин Чуйченко до этого предложил установить ограничения для тех неплательщиков алиментов, которые занесены в соответствующий реестр. В качестве примера он привел Китай, где уклоняющимся от уплаты алиментов лицам запрещены полеты на самолетах в бизнес-классе.

Ранее в Госдуме объяснили, могут ли россиянки тратить алименты на себя.