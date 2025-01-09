Эксперт объяснил, как обязательный ДМС отразится на российском бизнесе

В России нужно ввести норму, согласно которой все компании будут обязаны предоставлять работникам полисы ДМС, убежден директор АНО «Институт исследования проблем современной политики» (ИИПСП) Антон Орлов. Возможности для этого есть, необходимые расходы бизнес вполне осилит, заявил он в беседе с 360.ru.

По мнению Орлова, реализация этой инициативы обойдется не так дорого, как кажется. Так, базовый полис ДМС страховые компании предлагают за 25-30 тысяч рублей, а расширенный – за 50 тысяч рублей. Полный полис стоит от 100 тыс. рублей.

ДМС намного эффективнее и удобнее для людей, чем ОМС, подчеркнул эксперт. Так, например, по ОМС сдача анализов может занять недели, а иногда и месяцы в зависимости от очереди. А вот по ДМС сдать анализы и посоветоваться с врачом россияне могут в любое время без всяких очередей.

Также к преимуществам ДМС эксперт отнес вежливость врачей в частных клиниках.

«Частная медицина, а это в первую очередь в большинстве своем все-таки частная медицина, предполагает более вежливое отношение к пациентам, большую пациентоориентированность», — заключил Орлов.

Напомним, в недавнем исследовании 82% россиян признались, что для них наличие ДМС является приоритетным при поиске работы, и работодателей без соответствующей составляющей соцпакета они даже не рассматривают. По их мнению, пакет ДМС должен предусматривать наиболее распространенные опции, в том числе наличие стоматологических услуг в полисе.

Частные клиники анонсировали повышение цен на услуги по ДМС.