Частные клиники повысят цены на услуги по ДМС

Несколько частных медицинских клиник анонсировали повышение тарифов на услуги в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС) с 2025 года из-за медицинской инфляции (составляет около 10%), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение участников рынка.

В частности, цены на свои услуги повысят сети «Открытая клиника», ГК «МЕДСИ», «СМ-клиника» и «К+31». На 10% стоимость услуг поднимут в «МЕДСИ» и «СМ-клинике», сказали представители этих сетей. По словам основателя «Открытой клиники» Филиппа Мироновича, рост на услуги учреждения с рамках ДМС составит 7%, несмотря на то что годовые расходы учреждения увеличились на 18%.

Замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова сообщила, что некоторые менее крупные учреждения повышают цены на свои услуги и на 20%, и даже на 30%.

В октябре государственный налоговый инспектор, аспирант кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Гейнц напомнила, что россияне могут получить налоговый вычет в 13% от всей суммы дорогостоящего лечения, лимит отсутствует.

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