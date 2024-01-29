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Треть россиян оказались готовы получать меньше ради расширенного пакета ДМС

Треть россиян выбирают работодателя по наличию ДМС

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Почти треть — 31% — россиян принимают окончательное решение о выборе работодателя по наличию ДМС. Такие данные были получены по итогам исследования «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Для 82% респондентов наличие ДМС является приоритетным, и работодателей без соответствующей составляющей соцпакета при поиске работы они даже не рассматривают.

Пакет ДМС должен предусматривать наиболее распространенные опции, считают респонденты. 45% отметили, что он должен включать возможность лечения в самых надежных клиниках с широким набором услуг. 58% считают обязательным наличие стоматологических услуг в полисе.

Для 32% критически важна возможность лечения в стационаре. 29% видят необходимость в страховании от критических заболеваний и их диагностики. Также 37% опрошенных указали, что полис не должен иметь ограничений по количеству обследований и процедур амбулаторно-поликлинического характера и вызова врача на дом.

Не менее важной оказалась возможность расширения ДМС на семью работника. 53% опрошенных указали, что смотрят на возможность распространить страховку на детей. 22% — на членов семьи.

Наличие полиса может стать и поводом для принятия решения в пользу того или иного места работы. Например, 29% опрошенных согласятся на чуть более низкооплачиваемую должность при наличии расширенного пакета ДМС.

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