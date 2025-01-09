Союз туриндустрии назвал самые популярные у россиян зимние курорты

РСТ: в этом году у россиян вырос интерес к Шерегешу и Архызу

В России спрос на внутренний туризм заметно растет практически во всех сегментах. Сейчас жители активно едут на горнолыжные курорты, причем в числе популярных – не только Красная Поляна, рассказал RT вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Мы сейчас в горнолыжном сезоне: востребована не только Красная Поляна, но и Шерегеш, где мест уже не хватает, а также Архыз и другие подтягиваются», — отметил Барзыкин.

В целом среди россиян санаторно-курортный отдых стал популярнее на 17%, в промышленном туризме спрос вырос на 18-20%. Такие высокие показатели – это результат непростой работы по развитию отрасли, считает Барзыкин. Он напомнил, что до 2030 года на пять основных госпроектов в этой сфере направят более полумиллиарда рублей. В том числе эти средства помогут создать новые маршруты, улучшить пляжи, логистику.

К 2030 году турпоток планируется нарастить до 140 млн поездок, для этого необходимо внедрить порядка 200 тыс. новых гостиничных номеров, заключил вице-президент РСТ.

Напомним, специалисты сообщали, что в этом году спрос на горнолыжные курорты вырос на 40%, а цены – на 30% до 11 050 рублей за сутки. Наибольший рост стоимости такого отдыха произошел в Зеленой Поляне (Башкортостан) — на 56%, до 6 890 рублей. На 50% выросла цена на туры в Губаху (Пермский край), до 5 130 рублей.

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