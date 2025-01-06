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Стало известно, на сколько выросли цены на горнолыжные курорты

Суточно.ру: в России спрос на горнолыжные курорты увеличился на 40%
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Спрос на приобретение туров на российские горнолыжные курорты на новогодние каникулы вырос на 40% относительно прошлого года, цены — на 30%, до 11 050 рублей за сутки, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение аналитиков российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Наибольший рост стоимости такого отдыха произошел в Зеленой Поляне (Башкортостан) — на 56%, до 6 890 рублей. На 50% выросла цена на туры в Губаху (Пермский край), до 5 130 рублей.

Уточняется, что в Шерегеше (Кемеровская область) стоимость туров увеличилась на 34% (до 12 160 рублей), в Эсто-Садке (Красная Поляна) на 32% (до 12 610 рублей), в Архызе (Карачаево-Черкесия) на 23% (до 13 090 рублей), на Домбае (Карачаево-Черкесия) — на 12% (до 5 620 рублей).

На прошлой неделе генеральный директор компании Mayel Travel Майя Котляр сообщила, что средняя цена VIP-туров на неделю в России составляет более миллиона рублей. В последнее время цены на отдых в стране выросли примерно на 20%, отметила она.

Ранее была названа неожиданная страна, спрос на полеты в которую вырос у россиян на 234%.

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