Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказала, сколько стоят недельные VIP-туры по России

Глава Mayel Travel Котляр: недельные VIP-туры по РФ стоят от миллиона рублей
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Средняя цена VIP-туров на неделю в России составляет более миллиона рублей. Об этом сообщила «Ленте.ру» эксперт по туризму, генеральный директор компании Mayel Travel Майя Котляр.

В последнее время цены на отдых в стране выросли примерно на 20%, отметила она.

Самый дорогой тур в 2024 году стоил около 7 млн рублей, рассказала Котляр. Это был тур на Байкал, который включал перелеты на вертолете, индивидуальные экскурсии с переездами по всему периметру озера и проживанием в дорогом отеле «Байкальская Резиденция».

По ее словам, богатые россияне выбирают поездки по стране не только потому, что многие из них невыездные, а из-за того, что это «стало своего рода новым трендом».

24 декабря в Ассоциации туроператоров сообщали, что рынок организованных туристических поездок по России вырос в 2024 году на 8% относительно 2023 года.

Ранее в АТОР рассказали, как присоединение Таиланда к БРИКС скажется на туризме россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами