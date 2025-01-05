Эксперт рассказала, сколько стоят недельные VIP-туры по России

Средняя цена VIP-туров на неделю в России составляет более миллиона рублей. Об этом сообщила «Ленте.ру» эксперт по туризму, генеральный директор компании Mayel Travel Майя Котляр.

В последнее время цены на отдых в стране выросли примерно на 20%, отметила она.

Самый дорогой тур в 2024 году стоил около 7 млн рублей, рассказала Котляр. Это был тур на Байкал, который включал перелеты на вертолете, индивидуальные экскурсии с переездами по всему периметру озера и проживанием в дорогом отеле «Байкальская Резиденция».

По ее словам, богатые россияне выбирают поездки по стране не только потому, что многие из них невыездные, а из-за того, что это «стало своего рода новым трендом».

24 декабря в Ассоциации туроператоров сообщали, что рынок организованных туристических поездок по России вырос в 2024 году на 8% относительно 2023 года.

Ранее в АТОР рассказали, как присоединение Таиланда к БРИКС скажется на туризме россиян.