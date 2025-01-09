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Врач назвал ошибки, которые нельзя совершать при гипертоническом кризе

Врач Лишин: при гипертоническом кризе нельзя заниматься спортом
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PeopleImages.com/Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Людям с гипертоническим кризом, при котором артериальное давление становится очень высоким, стоит отказаться от занятий спортом. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

По его словам, в этом случае на сосудистое русло будет создаваться большая нагрузка, что грозит развитием инфаркта или инсульта. Помимо этого, врач не советует принимать по несколько доз гипотензивного препарата.

«Если в течение часа после приема препарата давление не упало или снизилось несущественно, нельзя пить лекарство второй раз, — это серьезная ошибка. Давление может резко снизиться, что очень опасно для сосудов», — подчеркнул Лишин.

Если лекарство не помогло, эксперт рекомендует как можно скорее вызвать скорую помощь.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого говорил, что некоторые напитки могут спровоцировать гипертонический криз, который представляет собой резкое повышение артериального давления до крайне высоких значений. По его словам, в первую очередь недуг может вызвать алкоголь, потому что он нарушает текучесть крови.

Ранее врач говорил, что резкое повышение кровяного давления может привести к ощущению паралича.

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