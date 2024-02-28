Резкое повышение кровяного давления может привести к ощущению паралича, предупредил врач

При гипертоническом кризе у человека может возникнуть ощущение, что его ноги и руки парализованы. Об этом «5-tv.ru» рассказал врач-терапевт Лев Авербах.

При ощущении паралича в руках и ногах нужно обратиться в «скорую». Врачи смогут быстро установить, действительно ли это паралич, по анамнезу, жалобам, речи, ориентации в пространстве и другим внешним признакам. Если дело в гипертоническом кризе, сотрудники скорой помощи помогут снизить кровяное давление. За помощью нужно обращаться вовремя и внимательно следовать предписаниям медиков, принимать все прописанные лекарства, отмечает Авербах.

До этого кардиолог Закиев рассказал, что инфаркт и язвенные поражения желудка можно спутать из-за схожих симптомов: тошноты, рвоты, слабости, боли в груди. Спутать с болезнями сердца также можно неврологические расстройства и опоясывающий лишай. Кроме того, пищеводная грыжа может вызывать нарушения ритма, которые могут ощущаться как перебои в работе сердца. Поэтому при любых признаках заболевания важно обратиться к врачу.

Ранее ученые выяснили, что одна из разновидностей ушу может предотвратить развитие гипертонии.