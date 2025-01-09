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В Британии придумали способ борьбы с организаторами нелегальной миграции

Лэмми: Британия введет санкции против организаторов нелегальной миграции
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Depositphotos

Великобритания впервые в мире введет санкционный режим против организаторов нелегальной миграции. Об этом заявил глава МИД Дэвид Лэмми, сообщает Sky News.

«Я с гордостью сообщаю, что Великобритания станет первой страной в мире, которая разработает законодательство о новом режиме санкций, специально направленном против нелегальной миграции и организованной иммиграционной преступности», — отметил чиновник.

По его словам, это поможет «пресечь и сдержать нелегальную миграцию». Предполагается, что нововведения, которые представят 9 января, позволят лишить преступников «незаконного финансирования, подпитывающего их деятельность».

В октябре британское Управление национальной статистики (ONS) заявило, что в середине 2023 года года численность населения страны составляла 68,3 миллиона человек. Это на 1,0% больше, чем в середине 2022 года. Основным фактором увеличения численности населения стала чистая международная миграция. С июня 2022 года по июнь 2023 года иммиграция в Великобританию составила 1,185 млн человек, а эмиграция из страны — 508 тыс. человек. Таким образом, учитывая естественную убыль, за счет чистой миграции численность населения выросла на 662,4 тыс. человек.

Это является самым значительным ежегодным численным и процентным приростом с начала ведения подобных подсчетов в 1971 году.

Ранее сообщалось, что Великобритания находится на первом месте в Европе по числу нелегальных мигрантов.

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