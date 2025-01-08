В США конфисковали недвижимость российского бизнесмена на $1,8 млн

В США конфисковали две квартиры бизнесмена из РФ стоимостью $1,8 млн

Министерство юстиции Соединенных Штатов добилось конфискации двух квартир во Флориде, которые, как утверждается, принадлежат российскому бизнесмену Виктору Перевалову. Об этом сообщает ТАСС.

По данным министерства, конфискация имущества стала результатом иска, поданного в феврале 2024 года. Согласно материалам дела, Перевалов нарушил санкции США, введенные против него в 2018 году.

«В соответствии с заочным решением суда и окончательным решением о конфискации, вступившим в силу 7 января, [министерство юстиции] добилось конфискации двух кондоминиумов в Майами, которые содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США в отношении российского гражданина Виктора Перевалова», - утверждается в тексте.

Стоимость конфискованного имущества оценивается примерно в 1,8 миллиона долларов США.

В документе также указано, что Перевалов и Валерий Абрамов являются соучредителями акционерного общества «ВАД», которое принимало участие в строительстве трассы «Таврида» в Крыму. В январе 2018 года компания была внесена в санкционный список США.

До этого генпрокуратура собралась конфисковать имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

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