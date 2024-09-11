Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии рухнул крупный участок моста с тротуаром и трамвайными путями

Bild: в Дрездене крупный участок моста с трамвайными путями упал в реку Эльбу

close
Feuerwehr Dresden

Крупный участок моста Каролабрюке (Carolabrücke) с пешеходной зоной и трамвайными путями в немецком Дрездене упал в реку Эльбу. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источник.

В инциденте никто не пострадал. Территория вокруг моста оцеплена, на месте работает пожарная служба. Причины случившегося пока не назвали.

По данным газеты Sächsische, из-за обрушения оказались повреждены две большие трубы централизованного теплоснабжения. Из-за этого по всему городу наблюдаются перебои с теплоснабжением.

За несколько дней до этого в провинции Футхо на севере Вьетнама обрушился мост, в воду упали люди и транспортные средства. Заместитель премьер-министра Вьетнам Хо Дык Фок заявил, что порядка 13 человек пропали без вести, четырех человек удалось спасти.

Ранее в Приморье частично обрушился автомобильный мост.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами