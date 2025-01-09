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Школьники на Сахалине будут учиться онлайн из-за метели

На Сахалине школы восьми городских округов перешли на дистант из-за циклона
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Сергей Красноухов/РИА Новости

На Сахалине занятия в школах восьми городских округов перевели в режим онлайн из-за циклона. Об этом сообщило областное правительство в своем Telegram-канале.

По данным властей, из-за ухудшения погодных условий формат обучения изменят в Александровск-Сахалинском, Макаровском, Анивском, Тымовском, Ногликском, Смирныховском, Долинском и Корсаковском городских округах. А в городах Холмск, Томари и Невельск занятия начнутся с понедельника, 13 января.

По данным ТАСС, на Сахалине уже не первый день бушует метель, многие дороги перекрыты. Кроме того, не работает соединяющая остров с материком паромная переправа Ванино — Холмск, а вылет самолетов из Южно-Сахалинска задерживается. По прогнозам синоптиков, циклон будет влиять на регион в течение двух дней, 8 и 9 января. В указанных городских районах ожидается местами очень сильный снег, видимость составит около 500 м, а порывы ветра могут достигать 22-27 м/с. Также на острове лавиноопасно. В декабре в регионе сложилась похожая метеорологическая ситуация.

Ранее почти 30 человек на несколько дней застряли в пабе из-за сильного снегопада.

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