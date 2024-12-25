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Паромную переправу между Сахалином и материком закроют из-за циклона

Паромную переправу между Сахалином и материком закроют с 25 декабря
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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Паромная переправа Ванино (Хабаровский край) — Холмск (Сахалин) не будет работать с 25 декабря из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в группе администрации Ванинского района в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с надвигающимся циклоном движение через паромную переправу Ванино — Холмск — Ванино будет закрыто во второй половине дня 25 декабря», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, движение паромов возобновят в первой половине дня 28 декабря.

На сайте главного управления МЧС России по Сахалинской области отмечается, что 25 декабря в регионе ожидаются порывы ветра со скоростью от 6 до 13 м/с.

20 декабря сообщалось, что в Охинском районе Сахалина ограничивали движение пригородных автобусов в связи с метелью. Ограничение действовало на маршруте Оха — Лагури — Некрасовка — Москальво и обратно.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что зима будет аномально теплой в России. По его словам, на Урале и в Западной Сибири будет на 3-6°C теплее нормы. В Центральной России этот показатель составит 2-3°C. Лишь в конце января — начале февраля ожидаются морозы, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. В Московской области морозы будут продолжаться недолго, и температура воздуха не опустится слишком низко.

Ранее Путин предложил связать Сахалин мостом с материковой частью России.

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