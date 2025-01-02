У конгресса США обнаружили подозрительный автомобиль

Полиция Капитолия написала на своей странице в соцсети X об обнаружении подозрительного автомобиля у здания конгресса страны.

«Мы изучаем подозрительный автомобиль около Конститьюшн-авеню и 3-й Стрит», — говорится в посте ведомства.

В полиции уточнили, что водитель ехал по дорожке для пешеходов, а потом заехал на газон. Его задержали правоохранители. У места происшествия перекрыты некоторые улицы, жителей попросили избегать посещения района.

1 января рядом с отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla Cybertruck. В результате происшествия один человек получил серьезные ранения, врачи не смогли его спасти. Основатель и руководитель компании Tesla Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля мог произойти в результате террористического акта.

До этого в Новом Орлеане неизвестный на белом грузовике устроил теракт в разгар новогодних гуляний. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. Пострадали не менее 35 человек, еще 10 получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в аэропорту Стамбула обнаружили подозрительный чемодан.