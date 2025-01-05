В Роспотребнадзоре рассказали, как распознается метапневмовирус

Метапневмовирус, заболеваемость которым в настоящее время наблюдается в Китае, можно диагностировать с помощью набора реагентов ОРВИ-скрин. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«С 2010 года доступен набор реагентов ОРВИ-скрин, разработанный в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Этот современный набор предназначен для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций, включая метапневмовирус», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что ведомство в настоящее время отслеживает эпидемиологическую ситуацию с метапневмовирусом.

Накануне газета Daily Star сообщала, что в Китае возникла вспышка нового метапневмовируса человека. По данным издания, заболевание уже создало значительную нагрузку на систему здравоохранения страны — больницы оказались переполнены.

5 января в пресс-службе Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщили, что китайские врачи зафиксировали сезонный рост острых респираторных заболеваний. По данным специалистов, главными возбудителями заболеваний являются вирусы гриппа и метапневмовирус человека.

Ранее в Казахстане рассказали о случаях заболевания метапневмовирусом.