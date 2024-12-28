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Девочка упала на гололеде во дворе петербургской школы и сломала позвоночник

78.ru: в Петербурге девочка упала на гололеде у школы и сломала позвоночник
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Evannovostro/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге десятилетняя девочка поскользнулась и упала из-за гололеда во дворе школы и получила перелом позвоночника. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 25 декабря во дворе школы №555, расположенной на Комендантском проспекте. Девочка упала из-за гололеда, однако в больницу не обратилась.

Ребенок вместе с родителями посетил медицинское учреждение лишь 27 декабря. Врачи диагностировали у школьницы компрессионный перелом позвоночника грудного отдела, 7 и 8 позвонка, 1 степени. Девочка находится в больнице, ее состояние оценили как удовлетворительное. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого в Петербурге 74-летний пенсионер попал в нейрореанимацию, поскользнувшись на льду. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга с образованием двухсторонней гематомы.

Ранее россиянам рассказали, как получить компенсацию за полученную зимой травму.

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