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Красноярец напал на знакомого с ножом после ссоры в новогоднюю ночь

В Красноярске мужчина напал на знакомого с ножом после ссоры в новогоднюю ночь
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Depositphotos

В Красноярске задержали подозреваемого в нападении на знакомого с ножом в новогоднюю ночь. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в ночь на 1 января в доме на улице Чернышевского. Предварительно, между двумя знакомыми произошел конфликт на фоне возникших неприязненных отношений, и один из них несколько раз ударил другого ножом. Спасти пострадавшего не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого, им оказался местный житель 1998 года рождения. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия.

До этого в Петербурге 49-летняя местная жительница избила сотрудницу полиции после домашней поножовщины с 52-летним мужем. Мужчина получил ножевое ранение в живот и заявил, что нанес его себе самостоятельно. У дознавателя диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб затылочной области.

Ранее в Петербурге юноша поссорился с соседкой по коммуналке и выстрелил в нее.

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