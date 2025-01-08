Петербурженка избила сотрудницу полиции после поножовщины с мужем

В Петербурге 49-летняя местная жительница избила сотрудницу полиции после домашней поножовщины с 52-летним мужем. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, в МВД РФ по городу сообщили, что инцидент произошел в квартире на Большеохтинском проспекте в Красногвардейском районе. На сообщение о поножовщине между двумя супругами выехал наряд полиции, и участница конфликта напала на дознавателя, причинив ей телесные повреждения.

Нападавшую доставили в отдел полиции для разбирательства, а дознаватель после получения медицинской помощи продолжила нести службу. Материалы проверки передали в следственные органы.

По данным 78.ru, супруг женщины получил ножевое ранение в живот, его госпитализировали. Мужчина заявил, что сам нанес себе травму. У дознавателя диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб затылочной области.

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