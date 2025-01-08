Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молодежь назвала водку «напитком старперов»

«МК»: российская молодежь отказалась от водки
close
Виктор Лисицын/Global Look Press

Россияне, особенно молодежь, стали меньше пить крепкий алкоголь, отдавая предпочтение более легким напиткам. »mk.ru» разбиралась в предпочтениях представителей молодого поколения.

Как пишет издание, поколение «зуммеров» — рожденных в начале 2000-х годов — все чаще выбирает здоровый образ жизни, спорт и предпочитает алкоголю полезные привычки.

Молодой человек по имени Михей рассказал mk.ru, что водка может восприниматься «зуммерами» с предубеждением.

«Мне кажется, подростки не любят водку именно из-за ее репутации, из-за связанных с ней предрассудков. Она немного старперская», — отметил собеседник издания.

Mk.ru со ссылкой на данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ пишет, что за 2006–2019 годы доля пьющей молодежи уменьшилась в 2,3 раза. По информации издания, молодежь все чаще выбирает спорт и здоровый образ жизни вместо алкоголя.

В свою очередь врач-психиатр, специалист по патологическим зависимостям Алексей Магалиф напомнил, что алкоголизм начинается тогда, когда человек не может жить без спиртного и все время думает о нем. По словам эксперта, алкоголь в таком случае начинает занимать значимую роль в жизни человека: встраивается в рабочий и домашний график.

Ранее врач дала советы, как восстановить организм после праздников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами