Молодежь назвала водку «напитком старперов»

Россияне, особенно молодежь, стали меньше пить крепкий алкоголь, отдавая предпочтение более легким напиткам. »mk.ru» разбиралась в предпочтениях представителей молодого поколения.

Как пишет издание, поколение «зуммеров» — рожденных в начале 2000-х годов — все чаще выбирает здоровый образ жизни, спорт и предпочитает алкоголю полезные привычки.

Молодой человек по имени Михей рассказал mk.ru, что водка может восприниматься «зуммерами» с предубеждением.

«Мне кажется, подростки не любят водку именно из-за ее репутации, из-за связанных с ней предрассудков. Она немного старперская», — отметил собеседник издания.

Mk.ru со ссылкой на данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ пишет, что за 2006–2019 годы доля пьющей молодежи уменьшилась в 2,3 раза. По информации издания, молодежь все чаще выбирает спорт и здоровый образ жизни вместо алкоголя.

В свою очередь врач-психиатр, специалист по патологическим зависимостям Алексей Магалиф напомнил, что алкоголизм начинается тогда, когда человек не может жить без спиртного и все время думает о нем. По словам эксперта, алкоголь в таком случае начинает занимать значимую роль в жизни человека: встраивается в рабочий и домашний график.

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