Врач рассказал, когда начинается алкоголизм

Алкоголизм начинается тогда, когда человек не может жить без спиртного и все время думает о нем. Об этом kp.ru рассказал врач-психиатр, специалист по патологическим зависимостям Алексей Магалиф.

По его словам, алкоголь в жизни таких людей начинает играть слишком важную роль — встраивается в рабочий и домашний график. Врач добавил, что при алкоголизме алкоголь также обязательно присутствует в выходные дни.

«И второй показатель — качественный и количественный. То есть человек может выпить много без сильного опьянения. Его уже не тошнит от лишнего пива или лишней рюмки водки. Утрачивается количественный контроль. А зная это, человек начинает приобретать спиртное уже подешевле. Ведь теперь не так важно его качество, сколько количество за те же деньги», — продолжил Магалиф.

Он добавил, что это может доходить до стадии запоев, когда человек уже не может остановиться пить.

Главный нештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин до этого говорил, что алкоголизм может спровоцировать развитие психических заболеваний, которые могут утяжелять состояние пациента.

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