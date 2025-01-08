Финляндия передала Украине средства индивидуальной защиты при ядерной угрозе

Финляндия доставила на Украину средства индивидуальной защиты на случай химических, биологических, радиационных и ядерных угроз (РХБЗ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финское министерство внутренних дел (МВД).

«На этой неделе в Украину был доставлен грузовик со средствами индивидуальной защиты», — сказано в заявлении МВД.

В ведомстве подчеркнули, что Украина направила соответствующий запрос не из-за внезапного повышения уровня угрозы, а для повышения готовности. Уточняется, что средства были взяты из резерва механизма гражданской защиты ЕС rescEU, размещенного в Финляндии.

22 декабря премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его страна вместе с Швецией, Италией и Грецией намерены поддерживать Украину «так долго и много, сколько потребуется».

8 января в Киев прибыла делегация Соединенных Штатов во главе с директором по вопросам Украины Совета национальной безопасности США Уинфилдом Свонтоном. Одной из главных тем встречи стало обсуждение результатов помощи американской стороны в течение прошедшего года, а также планирование взаимодействия на 2025 год.

Ранее российский депутат оценила способность Трампа донести до Украины позицию РФ.