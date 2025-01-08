В Киев прибыла делегация Соединенных Штатов во главе с директором по вопросам Украины Совета национальной безопасности США Уинфилдом Свонтоном. Об этом сообщили в украинском оборонном ведомстве, передает РИА Новости.

По данным пресс-службы, одной из главных тем встречи стало обсуждение результатов помощи американской стороны в течение прошедшего года, а также планирование взаимодействия на 2025 год.

Кроме того, в ходе переговоров поднимался вопрос инвестиций США в производство украинских дронов и развитие общих проектов в сфере оборонной промышленности. Помимо этого, особое внимание было уделено обозначению позиций относительно потребностей Украины и возможностей американской стороны.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо охарактеризовал встречу президента Украины Владимира Зеленского с директором ЦРУ Биллом Бернсом как тревожный сигнал. По его словам, американское управление уже установило 11 баз на территории Украины вблизи российских границ.

Ранее эксперт раскрыл цель визита главы ЦРУ на Украину.