Финляндия, Швеция, Греция и Италия договорились поддерживать Украину

Финляндия, Швеция, Италия и Греция намерены поддерживать Украину «так долго и много, сколько потребуется». Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время саммита в финской Лапландии, сообщает РИА Новости.

«Мы должны продолжать поддерживать Украину так долго и так много, сколько потребуется. Мы должны укреплять ее как на фронте, так и за столом переговоров. Это экзистенциальный вопрос безопасности для Европы», — сказал он.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Россией. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

До этого глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина на данный момент не готова к переговорам с Россией, Киев должен «быть сильным», чтобы говорить с Москвой «на равных».

Ранее в Верховной раде Украины рассказали, кто мешает заключению мира с РФ.